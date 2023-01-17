Березин Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 10.03.1905
Дата смертиОколо 30.03.1977
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 10.03.1905
Рождение ребёнка
26.07.1926
Рождение ребёнка
27.11.1927
Рождение ребёнка
Около 1931
Рождение ребёнка
Около 1934
Оричевский район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 30.03.1977
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Крутиковщина, Оричский р-он