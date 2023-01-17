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Березин Александр Григорьевич

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Место рождения

Крутиковщина, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 10.03.1905

Дата смерти

Около 30.03.1977

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1877 г.р.

Жена

Около 1903 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 10.03.1905

Отец: Березин Григорий Лаврентьевич

Мать: Березина Наталья Фокеевна

Крутиковщина, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.07.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Березина Ефросинья Андреевна

Рождение ребёнка
27.11.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Березина Ефросинья Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Березина Ефросинья Андреевна

Крутиковщина, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Березина Ефросинья Андреевна

Оричевский район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березина Ефросинья Андреевна

Смерть
Около 30.03.1977
Крутиковщина, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Крутиковщина, Оричский р-он
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