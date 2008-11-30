Минец Радион Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минец Радион Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.2008

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.2008

Отец: Минец Иван Сергеевич

Мать: не указана