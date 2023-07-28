Столярова Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения12.04.1829
Дата смертиОколо 1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
12.04.1829
Отец: Михаил Тихонов
Мать: Наталия Космина
1859г- Хут. влад., 1 двор, 3 м. и 2 ж.; 1904г - Влад. усадьба, 1 двор, 2 м и 3 жен. | Московская область, Можайский район, Мокрое (рядом- с. Дедовское Гжатского уезда Смоленской губ.)
Бракосочетание
Между ?.11.1846 и ?.10.1850
Муж: Столяров Петр Иванов
Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)
Место жительства
25.10.1850
Дровнино Гжатского у. Смоленской губ. | ГАСО ф 10 оп 5 д 1845 РС Долгорукова 1858
Рождение ребёнка
01.10.1851
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Столяров Петр Иванов
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Субботина Мария Петровна
Отец ребёнка: Столяров Петр Иванов
Рождение ребёнка
?.10.1854
Дочь: Варвара Петровна
Отец ребёнка: Столяров Петр Иванов
Рождение ребёнка
Около 1855
Отец ребёнка: Столяров Петр Иванов
Место жительства
02.05.1858
Смоленская губ., Гжатский у., с. Дровнино? | ГАСО ф 10 оп 5 д 1845 РС Долгорукова 1858
Рождение ребёнка
17.06.1858
Дочь: Вера Петровна
Отец ребёнка: Столяров Петр Иванов
Рождение ребёнка
25.07.1860
Сын: Столяров Василий Петрович
Отец ребёнка: Столяров Петр Иванов
Архивная справка Гос. архива Смоленской области, от 17.03.2010, "7-44 о рождении 25 (крещены 26) июля 1860 года Василия и Ивана Столяровых у дворового человека княгини Варвары Васильевны Долгорукой с... Показать все
Рождение ребёнка
25.07.1860
Отец ребёнка: Столяров Петр Иванов
Архивная справка Гос. архива Смоленской области, от 17.03.2010, "7-44 о рождении 25 (крещены 26) июля 1860 года Василия и Ивана Столяровых у дворового человека княгини Варвары Васильевны Долгорукой с... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Гудкова Агриппина Петровна
Отец ребёнка: Столяров Петр Иванов
Рождение ребёнка
29.03.1871
Дочь: Семенова Александра Петровна
Отец ребёнка: Столяров Петр Иванов
Родители: отец – Мокринской волости крестьянин из дворовых, проживающий в селе Мокрое Петр Иванов Столяров, мать – Александра Михайлова. Восприемники при крещении: села Мокрое священник Иоанн Богоявле... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Столяров Петр Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)
Крещение
Неизвестно
Godparents:того же сельца дворовые люди Алексий Алексиев и Евдокия Космина. | Московская область, Можайский район, Мокрое (Николаевская церковь с. Мокрое)
Смерть
Около 1914
Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)