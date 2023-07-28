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Столярова Александра Михайловна

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Место рождения

Дедовский, Мокринская волость, Гжатский уезд

Дата рождения

12.04.1829

Дата смерти

Около 1914

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1829

Отец: Михаил Тихонов

Мать: Наталия Космина

Дедовский, Мокринская волость, Гжатский уезд
1859г- Хут. влад., 1 двор, 3 м. и 2 ж.; 1904г - Влад. усадьба, 1 двор, 2 м и 3 жен. | Московская область, Можайский район, Мокрое (рядом- с. Дедовское Гжатского уезда Смоленской губ.)
Бракосочетание
Между ?.11.1846 и ?.10.1850

Муж: Столяров Петр Иванов

Мокрое, Можайский, Московская область
Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)
Место жительства
25.10.1850
Дровнино, Можайский, Московская область
Дровнино Гжатского у. Смоленской губ. | ГАСО ф 10 оп 5 д 1845 РС Долгорукова 1858
Рождение ребёнка
01.10.1851

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Столяров Петр Иванов

Мокрое, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Субботина Мария Петровна

Отец ребёнка: Столяров Петр Иванов

Мокрое, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
?.10.1854

Дочь: Варвара Петровна

Отец ребёнка: Столяров Петр Иванов

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Столяров Николай Петров

Отец ребёнка: Столяров Петр Иванов

Мокрое, Можайский, Московская область
Место жительства
02.05.1858
Дровнино, Можайский, Московская область
Смоленская губ., Гжатский у., с. Дровнино? | ГАСО ф 10 оп 5 д 1845 РС Долгорукова 1858
Рождение ребёнка
17.06.1858

Дочь: Вера Петровна

Отец ребёнка: Столяров Петр Иванов

Мокрое, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
25.07.1860

Сын: Столяров Василий Петрович

Отец ребёнка: Столяров Петр Иванов

Мокрое, Можайский, Московская область
Архивная справка Гос. архива Смоленской области, от 17.03.2010, "7-44 о рождении 25 (крещены 26) июля 1860 года Василия и Ивана Столяровых у дворового человека княгини Варвары Васильевны Долгорукой с... Показать все
Рождение ребёнка
25.07.1860

Сын: Столяров Иван Петрович

Отец ребёнка: Столяров Петр Иванов

Мокрое, Можайский, Московская область
Архивная справка Гос. архива Смоленской области, от 17.03.2010, "7-44 о рождении 25 (крещены 26) июля 1860 года Василия и Ивана Столяровых у дворового человека княгини Варвары Васильевны Долгорукой с... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Гудкова Агриппина Петровна

Отец ребёнка: Столяров Петр Иванов

Мокрое, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
29.03.1871

Дочь: Семенова Александра Петровна

Отец ребёнка: Столяров Петр Иванов

Мокрое, Можайский, Московская область
Родители: отец – Мокринской волости крестьянин из дворовых, проживающий в селе Мокрое Петр Иванов Столяров, мать – Александра Михайлова. Восприемники при крещении: села Мокрое священник Иоанн Богоявле... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Столяров Петр Иванов

Мокрое, Можайский, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Мокрое, Можайский, Московская область
Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)
Крещение
Неизвестно
Мокрое, Можайский, Московская область
Godparents:того же сельца дворовые люди Алексий Алексиев и Евдокия Космина. | Московская область, Можайский район, Мокрое (Николаевская церковь с. Мокрое)
Смерть
Около 1914
Мокрое, Можайский, Московская область
Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)