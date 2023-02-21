Ксения Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.?

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.?

Отец: Шалдин Константин Сергеевич

Мать: Анжелика

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