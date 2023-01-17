Прошкина (Алешина) Варвара Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прошкина (Алешина) Варвара Егоровна

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

26.11.1894

Дата смерти

После 26.11.1994

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1894

Отец: Алешин Георгий Ефремович

Мать: Алешина Александра Григорьевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Крещение
27.11.1894
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Godparents:Яков Ефремович Алешин и Анна Григорьевна Варварина | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Крещение
20.04.1913
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Godparents:Андрей Иванович Алешин и Варвара Егоровна Мишакова (Алешина) | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Бракосочетание
24.01.1918

Муж: Прошкин Аристарх Михайлович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишаков ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прошкин Алексей Аристархович

Отец ребёнка: Прошкин Аристарх Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Аристарховна

Отец ребёнка: Прошкин Аристарх Михайлович

Смерть
После 26.11.1994
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