Прошкина (Алешина) Варвара Егоровна
Место рождения
Дата рождения26.11.1894
Дата смертиПосле 26.11.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1894
Крещение
27.11.1894
Godparents:Яков Ефремович Алешин и Анна Григорьевна Варварина | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Крещение
20.04.1913
Godparents:Андрей Иванович Алешин и Варвара Егоровна Мишакова (Алешина) | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Бракосочетание
24.01.1918
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мишаков ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прошкин Алексей Аристархович
Отец ребёнка: Прошкин Аристарх Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Аристарховна
Отец ребёнка: Прошкин Аристарх Михайлович
Смерть
После 26.11.1994