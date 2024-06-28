Щукина Агриппина Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Щукина Агриппина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щукин Антон Ильич

Рождение ребёнка
С 1890 по 1910 ст.

Сын: Щукин Григорий

Отец ребёнка: Щукин Антон Ильич

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1892 ст.

Дочь: Попова (Щукина) Марфа Антоновна

Отец ребёнка: Щукин Антон Ильич

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.09.1893 ст.

Дочь: Верещагина (Щукина) Фекла Антоновна

Отец ребёнка: Щукин Антон Ильич

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №844, стр. 171
Рождение ребёнка
22.07.1904 ст.

Сын: Щукин Илья Антонович

Отец ребёнка: Щукин Антон Ильич

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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