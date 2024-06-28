Щукина Агриппина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щукин Антон Ильич
Рождение ребёнка
С 1890 по 1910 ст.
Сын: Щукин Григорий
Отец ребёнка: Щукин Антон Ильич
Рождение ребёнка
Около 1892 ст.
Дочь: Попова (Щукина) Марфа Антоновна
Отец ребёнка: Щукин Антон Ильич
Рождение ребёнка
24.09.1893 ст.
Дочь: Верещагина (Щукина) Фекла Антоновна
Отец ребёнка: Щукин Антон Ильич
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №844, стр. 171
Рождение ребёнка
22.07.1904 ст.
Сын: Щукин Илья Антонович
Отец ребёнка: Щукин Антон Ильич
Смерть
Неизвестно