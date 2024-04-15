Наумов Алексей Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумов Алексей Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Наумова) Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
19.06.1789

Сын: Наумов Ульян Алексеевич

Мать ребёнка: (Наумова) Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
29.01.1792

Дочь: Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: (Наумова) Матрена Ивановна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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