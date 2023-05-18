Щербаков Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1903
Дата смертиМежду 05.06.1942 и 07.06.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1903
Отец: Щербаков Василий
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
25.09.1929
Дочь: Широкова Вера
Мать ребёнка: Евгения Трифоновна
Рождение ребёнка
28.10.1934
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Евгения Трифоновна
г.Касли, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.11.1937
Дочь: Клементьева Нина
Мать ребёнка: Евгения Трифоновна
г.Касли, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.12.1937
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Евгения Трифоновна
г.Касли, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.12.1939
Дочь: Карцева Тамара
Мать ребёнка: Евгения Трифоновна
Военная служба
Около ?.01.1942
2-ая Ударная армия Ленинградсеого фронта
Работа или профессия
Неизвестно
г.Касли
Председатель пос.совета
Смерть
Между 05.06.1942 и 07.06.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
п.Мясной Бор, Ленинградская область