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Щербаков Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1903

Дата смерти

Между 05.06.1942 и 07.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1903

Отец: Щербаков Василий

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
25.09.1929

Дочь: Широкова Вера

Мать ребёнка: Евгения Трифоновна

Рождение ребёнка
28.10.1934

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Евгения Трифоновна

г.Касли, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.11.1937

Дочь: Клементьева Нина

Мать ребёнка: Евгения Трифоновна

г.Касли, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.12.1937

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Евгения Трифоновна

г.Касли, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.12.1939

Дочь: Карцева Тамара

Мать ребёнка: Евгения Трифоновна

Военная служба
Около ?.01.1942
2-ая Ударная армия Ленинградсеого фронта
Работа или профессия
Неизвестно
г.Касли
Председатель пос.совета
Смерть
Между 05.06.1942 и 07.06.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
п.Мясной Бор, Ленинградская область
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