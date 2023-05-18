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Палий Иоанн Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1874

Жена: Палий Александра Федорова

Рождение ребёнка
03.01.1876

Дочь: Мелания Иванова

Мать ребёнка: Палий Александра Федорова

Рождение ребёнка
23.11.1877

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Палий Александра Федорова

Рождение ребёнка
09.11.1879

Дочь: Стефанида Иванова

Мать ребёнка: Палий Александра Федорова

Рождение ребёнка
20.10.1881

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Палий Александра Федорова

Рождение ребёнка
12.11.1886

Сын: Палий Григорий Иванов

Мать ребёнка: Палий Александра Федорова

Рождение ребёнка
07.03.1889

Сын: Палий Василий Иванов

Мать ребёнка: Палий Александра Федорова

Рождение ребёнка
22.02.1893

Дочь: Марина Иванова

Мать ребёнка: Палий Александра Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
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