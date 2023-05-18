Палий Иоанн Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1874
Рождение ребёнка
03.01.1876
Дочь: Мелания Иванова
Мать ребёнка: Палий Александра Федорова
Рождение ребёнка
23.11.1877
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Палий Александра Федорова
Рождение ребёнка
09.11.1879
Дочь: Стефанида Иванова
Мать ребёнка: Палий Александра Федорова
Рождение ребёнка
20.10.1881
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Палий Александра Федорова
Рождение ребёнка
12.11.1886
Мать ребёнка: Палий Александра Федорова
Рождение ребёнка
07.03.1889
Сын: Палий Василий Иванов
Мать ребёнка: Палий Александра Федорова
Рождение ребёнка
22.02.1893
Дочь: Марина Иванова
Мать ребёнка: Палий Александра Федорова
Работа или профессия
Неизвестно