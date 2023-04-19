Мехоношин Арефий Феодоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМехоношин Арефий Феодоров

Мехоношин Арефий Феодоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801 ст.

Отец: Мехоношин Федор Ефимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Дочь: Софья Арефиева

Мать ребёнка: Мехоношина Христина Ильина

Рождение ребёнка
Около 12.10.1829 ст.

Дочь: Параскева Арефиева

Мать ребёнка: Мехоношина Христина Ильина

Миронова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Метрические книги Преображенской церкви г. Соликамска, церквей сел Кокшаровского, Кудымкара (Кудымкарского), Кыласовского, Селища (Дмитриевского) и Таманского Соликамского уезда. https://archives.per... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1842 и 1847 ст.

Сын: Мехоношин Федор Арефиев

Мать ребёнка: Мехоношина Христина Ильина

Место жительства
1850 ст.
Миронова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#157
Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: Толстикова Феврония Арефиева

Мать ребёнка: Мехоношина Анастасия Варлаамова

Кекур, Кудымкарский район, Пермский край
Рождение ребёнка
17.01.1857 ст.

Сын: Мехоношин Иоан Арефиев

Мать ребёнка: Мехоношина Анастасия Варлаамова

Кекур, Кудымкарский район, Пермский край
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121167#4
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мехоношин Егор Арефиев

Мать ребёнка: Мехоношина Христина Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мехоношина Христина Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мехоношина Анастасия Варлаамова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close