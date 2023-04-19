Мехоношин Арефий Феодоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801 ст.
Отец: Мехоношин Федор Ефимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.
Дочь: Софья Арефиева
Мать ребёнка: Мехоношина Христина Ильина
Рождение ребёнка
Около 12.10.1829 ст.
Дочь: Параскева Арефиева
Мать ребёнка: Мехоношина Христина Ильина
Метрические книги Преображенской церкви г. Соликамска, церквей сел Кокшаровского, Кудымкара (Кудымкарского), Кыласовского, Селища (Дмитриевского) и Таманского Соликамского уезда. https://archives.per... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1842 и 1847 ст.
Мать ребёнка: Мехоношина Христина Ильина
Место жительства
1850 ст.
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#157
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: Толстикова Феврония Арефиева
Мать ребёнка: Мехоношина Анастасия Варлаамова
Рождение ребёнка
17.01.1857 ст.
Мать ребёнка: Мехоношина Анастасия Варлаамова
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121167#4
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мехоношина Христина Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно