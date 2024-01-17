Костоломов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костоломов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костоломова Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Костоломова Людмила Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костоломова Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Костоломова Людмила Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костоломова Людмила Дмитриевна

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