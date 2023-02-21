Баладурина (Никифорова) Анастасия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баладурина (Никифорова) Анастасия Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1925

Дата смерти

29.11.?

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1925

Отец: Никифоров Игнатий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1951

Сын: Баладурин Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Баладурин Анатолий Яковлевич

Рождение ребёнка
03.12.1958

Сын: Баладурин Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Баладурин Анатолий Яковлевич

Рождение ребёнка
04.04.1964

Сын: Баладурин Геннадий Анатольевич

Отец ребёнка: Баладурин Анатолий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баладурин Анатолий Яковлевич

Смерть
29.11.?
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