Баладурина (Никифорова) Анастасия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1925
Дата смерти29.11.?
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1925
Отец: Никифоров Игнатий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1951
Сын: Баладурин Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Баладурин Анатолий Яковлевич
Рождение ребёнка
03.12.1958
Сын: Баладурин Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Баладурин Анатолий Яковлевич
Рождение ребёнка
04.04.1964
Сын: Баладурин Геннадий Анатольевич
Отец ребёнка: Баладурин Анатолий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.11.?