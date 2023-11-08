Агельбаев Булат Рамилевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агельбаев Булат Рамилевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1986

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1986

Отец: Агельбаев Рамиль Рашитович

Мать: Агельбаева Фания

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