Гришкова Неонилла Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти09.08.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1929
Сын: Гришков Александр Данилович
Отец ребёнка: Гришков Данил Степанович
Советский Байгол, Турочакский муниципальный район, Республика Алтай
Смерть
09.08.1967
Озеро-Куреево, Турочакский муниципальный район, Республика Алтай