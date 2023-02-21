Гришкова Неонилла Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришкова Неонилла Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

09.08.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1929

Сын: Гришков Александр Данилович

Отец ребёнка: Гришков Данил Степанович

Советский Байгол, Турочакский муниципальный район, Республика Алтай
Смерть
09.08.1967
Озеро-Куреево, Турочакский муниципальный район, Республика Алтай
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