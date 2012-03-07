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Дроздова Дарья Дмитриевна

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Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

07.03.2012

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.2012

Отец: Дроздов Дмитрий Викторович

Мать: Акишина Евгения Леонидовна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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