Соловьева Зоя Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Зоя Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1953

Дата смерти

27.02.2005

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1953

Отец: Соловьев Петр Анатольевич

Мать: Соловьева Матрена Федоровна

Рождение ребёнка
26.03.1974

Дочь: Мерзлякова Марина Александровна

Отец ребёнка: Мерзляков Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мерзляков Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Галина Александровна

Отец ребёнка: Мерзляков Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мерзляков Александр Михайлович

Смерть
27.02.2005
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