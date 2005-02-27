Соловьева Зоя Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1953
Дата смерти27.02.2005
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1953
Рождение ребёнка
26.03.1974
Дочь: Мерзлякова Марина Александровна
Отец ребёнка: Мерзляков Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Галина Александровна
Отец ребёнка: Мерзляков Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мерзляков Александр Михайлович
Смерть
27.02.2005