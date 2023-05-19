Юрцова (Латахина) Анна Григорьева
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1888
Рождение ребёнка
20.01.1889
Дочь: Дужанкова Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Юрцов (юрин) Иван Петров
Рождение ребёнка
1890
Сын: Юрцов Петр Иванов
Отец ребёнка: Юрцов (юрин) Иван Петров
Рождение ребёнка
16.06.1893
Сын: Юрцов Михаил Иванов
Отец ребёнка: Юрцов (юрин) Иван Петров
Рождение ребёнка
25.01.1896
Сын: Юрцов Иван Иванов
Отец ребёнка: Юрцов (юрин) Иван Петров
Рождение ребёнка
18.01.1898
Дочь: Юрцова Мария Иванова
Отец ребёнка: Юрцов (юрин) Иван Петров
Рождение ребёнка
06.08.1900
Отец ребёнка: Юрцов (юрин) Иван Петров
Рождение ребёнка
15.06.1903
Дочь: Юрцова Ольга Иванова
Отец ребёнка: Юрцов (юрин) Иван Петров
Рождение ребёнка
15.06.1904
Сын: Юрцов (юрцев) Павел Иванов
Отец ребёнка: Юрцов (юрин) Иван Петров
Рождение ребёнка
1908
Сын: Юрцов Иван Иванов???
Отец ребёнка: Юрцов (юрин) Иван Петров
Смерть
Неизвестно