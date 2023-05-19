Юрцова (Латахина) Анна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрцова (Латахина) Анна Григорьева

Юрцова (Латахина) Анна Григорьева

Место рождения

Картино, Ленинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Картино, Ленинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
31.01.1888

Муж: Юрцов (юрин) Иван Петров

Рождение ребёнка
20.01.1889

Дочь: Дужанкова Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Юрцов (юрин) Иван Петров

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Юрцов Петр Иванов

Отец ребёнка: Юрцов (юрин) Иван Петров

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.06.1893

Сын: Юрцов Михаил Иванов

Отец ребёнка: Юрцов (юрин) Иван Петров

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.01.1896

Сын: Юрцов Иван Иванов

Отец ребёнка: Юрцов (юрин) Иван Петров

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.01.1898

Дочь: Юрцова Мария Иванова

Отец ребёнка: Юрцов (юрин) Иван Петров

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.08.1900

Сын: Юрцов Александр Иванов

Отец ребёнка: Юрцов (юрин) Иван Петров

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
15.06.1903

Дочь: Юрцова Ольга Иванова

Отец ребёнка: Юрцов (юрин) Иван Петров

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
15.06.1904

Сын: Юрцов (юрцев) Павел Иванов

Отец ребёнка: Юрцов (юрин) Иван Петров

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Юрцов Иван Иванов???

Отец ребёнка: Юрцов (юрин) Иван Петров

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close