Бэкен Не помню Вампир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бэкен Вильям Вампир
Отец ребёнка: Лиям Бэкен Вампир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бэкен Феция Вампир
Отец ребёнка: Лиям Бэкен Вампир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бэен Нифера Вампир
Отец ребёнка: Лиям Бэкен Вампир
Смерть
Неизвестно