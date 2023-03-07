Палкина (Щёкотова) Светлана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палкина (Щёкотова) Светлана Ивановна

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

1946

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Щёкотов Иван Петрович

Мать: Щёкотова Евдокия

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
23.03.1978

Сын: Палкин Денис Анатольевич

Отец ребёнка: Палкин Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Палкин Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Палкин Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Палкин Анатолий

Работа или профессия
Неизвестно
на заводе
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
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