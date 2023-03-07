Палкина (Щёкотова) Светлана Ивановна
Место рождения
Дата рождения1946
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: Щёкотов Иван Петрович
Мать: Щёкотова Евдокия
Рождение ребёнка
23.03.1978
Отец ребёнка: Палкин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Палкин Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Палкин Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Палкин Анатолий
Работа или профессия
Неизвестно
на заводе
Место жительства
Неизвестно