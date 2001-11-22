Константинова Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1908

Дата смерти

22.11.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1908

Отец: Константинов Пётр Павлович

Мать: Константинова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.08.1933

Дочь: Поспелова Зоя Александровна

Отец ребёнка: Семьин Александр Иванович

Рождение ребёнка
27.10.1935

Сын: Семьин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Семьин Александр Иванович

Рождение ребёнка
03.10.1944

Дочь: Пантелеева Светлана Александровна

Отец ребёнка: Сатюков Александр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сатюков Александр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семьин Виктор Александрович

Отец ребёнка: Семьин Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семьин Александр Иванович

Смерть
22.11.2001
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