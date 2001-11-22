Константинова Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1908
Дата смерти22.11.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1908
Рождение ребёнка
18.08.1933
Дочь: Поспелова Зоя Александровна
Отец ребёнка: Семьин Александр Иванович
Рождение ребёнка
27.10.1935
Сын: Семьин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Семьин Александр Иванович
Рождение ребёнка
03.10.1944
Дочь: Пантелеева Светлана Александровна
Отец ребёнка: Сатюков Александр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семьин Виктор Александрович
Отец ребёнка: Семьин Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.11.2001