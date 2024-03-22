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Кузнецов Александр Владимирович

Место рождения

Тольятти, Тольятти, Самарская область

Дата рождения

25.11.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1965

Отец: Кузнецов Владимир Александрович

Мать: Асинькина Анна Филипповна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
03.08.2001

Жена: Мазитова Лилия Ильдусовна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.12.2003

Сын: Кузнецов Роман Александрович

Мать ребёнка: Мазитова Лилия Ильдусовна

Рождение ребёнка
12.01.2013

Дочь: Кузнецова Камила Александровна

Мать ребёнка: Мазитова Лилия Ильдусовна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.11.2016

Сын: Кузнецов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Мазитова Лилия Ильдусовна

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