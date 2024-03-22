Кузнецов Александр Владимирович
Место рождения
Дата рождения25.11.1965
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1965
Бракосочетание
03.08.2001
Рождение ребёнка
14.12.2003
Сын: Кузнецов Роман Александрович
Мать ребёнка: Мазитова Лилия Ильдусовна
Рождение ребёнка
12.01.2013
Дочь: Кузнецова Камила Александровна
Мать ребёнка: Мазитова Лилия Ильдусовна
Рождение ребёнка
20.11.2016
Сын: Кузнецов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Мазитова Лилия Ильдусовна