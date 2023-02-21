Астраханцева Мария Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцева Мария Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1858

Дочь: Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Астраханцев Иван Семёнович

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
13.09.1871

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Астраханцев Иван Семёнович

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
12.11.1872

Сын: Астраханцев Егор Иванович

Отец ребёнка: Астраханцев Иван Семёнович

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
25.09.1874

Сын: Астраханцев Иоаким? Иванович

Отец ребёнка: Астраханцев Иван Семёнович

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцев Иван Семёнович

Смерть
Неизвестно
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