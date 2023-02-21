Астраханцева Мария Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1858
Дочь: Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Астраханцев Иван Семёнович
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
13.09.1871
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Астраханцев Иван Семёнович
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
12.11.1872
Сын: Астраханцев Егор Иванович
Отец ребёнка: Астраханцев Иван Семёнович
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
25.09.1874
Сын: Астраханцев Иоаким? Иванович
Отец ребёнка: Астраханцев Иван Семёнович
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно