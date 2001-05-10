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Машновский Сергей Вячеславович
Машновский Сергей Вячеславович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.05.2001
Пол
Мужской
Отец
Машновский Вячеслав Анатольевич
1977 г.р.
Мать
Машновская (Плешкова) Елена Геннадьевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.2001
Отец:
Машновский Вячеслав Анатольевич
Мать:
Машновская Елена Геннадьевна
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