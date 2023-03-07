Пушкарева (Костылева) Ирина Варфоломеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарева (Костылева) Ирина Варфоломеева

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Место рождения

поч. Власова, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

После 1844

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
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Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Власова, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
24.01.1844 ст.

Муж: Пушкарев Даниил Лаврентьев

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1844
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