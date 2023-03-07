Пушкарева (Костылева) Ирина Варфоломеева
Место рожденияпоч. Власова, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиПосле 1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Власова, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
24.01.1844 ст.
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1844