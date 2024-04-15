Чивелев Никон Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1804
Рождение ребёнка
1806
Место жительства
До 15.04.1821
В 1821 по предписанию .. комиссара от 15 апреля за №134 и таково же от тобольской казенной палаты переведен в сей волости деревню Козлову
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно