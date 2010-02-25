Куркин Раиль Рифатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куркин Раиль Рифатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.2010

Пол

Мужской

Отец

1984 г.р.

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.2010

Отец: Куркин Рифат Рашидович

Мать: Куркина Юлия Раифовна

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