Искандер
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баязит
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Латип
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарип
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухаметжан
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахматжан
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно