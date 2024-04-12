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- Макар Васильевич

Место рождения

Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Около 1860 ст.

Дата смерти

После 1901

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1901 ст.

Сын: - Пётр Макарович

Мать ребёнка: - Фёкла Захаровна

Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.67-68 (Рождение №-62м)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: - Фёкла Захаровна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1901
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