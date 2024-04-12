- Макар Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860 ст.
Дата смертиПосле 1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860 ст.
Рождение ребёнка
01.09.1901 ст.
Сын: - Пётр Макарович
Мать ребёнка: - Фёкла Захаровна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.67-68 (Рождение №-62м)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: - Фёкла Захаровна
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1901