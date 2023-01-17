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Карпова (Василенко) Жанна Тимофеевна
Карпова (Василенко) Жанна Тимофеевна
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Место рождения
Филинцы
, Житомирська область
Дата рождения
31.10.1967
Пол
Женский
Отец
Василенко Тимофей Иванович
1940 г.р.
Мать
Василенко (Костецкая) Галина Иосифовна
1945 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЖВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1967
Отец:
Василенко Тимофей Иванович
Мать:
Василенко Галина Иосифовна
Филинцы
, Житомирська область
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