Карпова (Василенко) Жанна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова (Василенко) Жанна Тимофеевна

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Место рождения

Филинцы, Житомирська область

Дата рождения

31.10.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЖВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1967

Отец: Василенко Тимофей Иванович

Мать: Василенко Галина Иосифовна

Филинцы, Житомирська область
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