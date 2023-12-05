Солдатов Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатов Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солдатов Иван Петрович

Мать ребёнка: "Цыганочка"

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солдатова Татьяна

Рождение ребёнка
25.04.1912

Сын: Солдатов Василий Петрович

Мать ребёнка: "Цыганочка"

Капотня, Выхинская волость, Московский уезд
Смерть
Неизвестно

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