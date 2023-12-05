Солдатов Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: "Цыганочка"
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солдатова Татьяна
Рождение ребёнка
25.04.1912
Сын: Солдатов Василий Петрович
Мать ребёнка: "Цыганочка"
Капотня, Выхинская волость, Московский уезд
Смерть
Неизвестно