Коневских (Головченко) Лариса Альбертовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коневских (Головченко) Лариса Альбертовна

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Место рождения

СССР, КазССР, Семипалатинская область, г. Аягуз

Дата рождения

02.10.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1960

Отец: Головченко Альберт Александрович

Мать: Головченко Валентина Александровна

СССР, КазССР, Семипалатинская область, г. Аягуз
Бракосочетание
24.09.1983

Муж: Коневских Сергей Григорьевич

Троицк, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.04.1984

Сын: Коневских Артём Сергеевич

Отец ребёнка: Коневских Сергей Григорьевич

Троицк, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Реально родился в роддоме №2 г. Душанбе Таджикской ССР. Примерно через месяц перевезен в Троицк и там зарегистрирован.
Рождение ребёнка
23.09.1985

Дочь: Таран Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Коневских Сергей Григорьевич

Троицк, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Реально родилась в роддоме №4 г. Москвы
Рождение ребёнка
23.02.1988

Дочь: Афанасьева Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Коневских Сергей Григорьевич

Троицк, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Реально родилась в роддоме №4 г. Москвы
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