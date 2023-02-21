Коневских (Головченко) Лариса Альбертовна
Место рожденияСССР, КазССР, Семипалатинская область, г. Аягуз
Дата рождения02.10.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1960
СССР, КазССР, Семипалатинская область, г. Аягуз
Бракосочетание
24.09.1983
Рождение ребёнка
23.04.1984
Сын: Коневских Артём Сергеевич
Отец ребёнка: Коневских Сергей Григорьевич
Реально родился в роддоме №2 г. Душанбе Таджикской ССР. Примерно через месяц перевезен в Троицк и там зарегистрирован.
Рождение ребёнка
23.09.1985
Дочь: Таран Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Коневских Сергей Григорьевич
Реально родилась в роддоме №4 г. Москвы
Рождение ребёнка
23.02.1988
Дочь: Афанасьева Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Коневских Сергей Григорьевич
Реально родилась в роддоме №4 г. Москвы