Соловьев Устин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьев Устин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Замшилкипа (Соловьева) Анастасия Устиновна

Мать ребёнка: Анисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Иван Устинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Петр Устинович

Мать ребёнка: не указана

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