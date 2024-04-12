Соловьев Петр Александрович
Место рождения
Дата рождения01.01.1945
Дата смерти09.04.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1945
Бракосочетание
1970
Жена: Соловьева Нина
Рождение ребёнка
?.03.1971
Дочь: Сольвьева Наталья Петровна
Мать ребёнка: Соловьева Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Ирина Петровна
Мать ребёнка: Соловьева Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Петровна
Смерть
09.04.1980