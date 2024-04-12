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Соловьев Петр Александрович

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

01.01.1945

Дата смерти

09.04.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1945

Отец: Соловьев Александр Петрович

Мать: Федорина Любовь Ивановна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
1970

Жена: Соловьева Нина

Рождение ребёнка
?.03.1971

Дочь: Сольвьева Наталья Петровна

Мать ребёнка: Соловьева Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Ирина Петровна

Мать ребёнка: Соловьева Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
09.04.1980
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