Смирнова (Долматова) Ольга Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Долматова) Ольга Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1932

Дата смерти

По 03.03.2006

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
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Место
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Рождение
04.06.1932

Отец: Долматов Никифор Макеевич

Мать: Долматова Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
По 03.03.2006
Чемодурово, Воскресенский муниципальный район, Московская область

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