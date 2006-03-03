Смирнова (Долматова) Ольга Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1932
Дата смертиПо 03.03.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
По 03.03.2006
Чемодурово, Воскресенский муниципальный район, Московская область