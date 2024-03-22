Большунов Григорий Филиппович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти01.02.1987
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
06.11.1927
Сын: Большунов Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Большунова Татьяна Арсентьевна
Рождение ребёнка
04.12.1930
Дочь: Кузина Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Большунова Татьяна Арсентьевна
Рождение ребёнка
04.12.1930
Дочь: Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Большунова Татьяна Арсентьевна
Попал в плен (военное)
Около 1942
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.02.1987