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Большунов Григорий Филиппович

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Место рождения

Подывотье, Севский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

01.02.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Большунов Филипп Иванович

Мать: Большунова Ольга Ивановна

Подывотье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
06.11.1927

Сын: Большунов Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Большунова Татьяна Арсентьевна

Подывотье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
04.12.1930

Дочь: Кузина Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Большунова Татьяна Арсентьевна

Подывотье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
04.12.1930

Дочь: Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Большунова Татьяна Арсентьевна

Подывотье, Севский муниципальный район, Брянская область
Попал в плен (военное)
Около 1942
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большунова Татьяна Арсентьевна

Место жительства
Неизвестно
Подывотье, Севский муниципальный район, Брянская область
Смерть
01.02.1987
Подывотье, Севский муниципальный район, Брянская область
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