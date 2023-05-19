Ведерников Егор Егорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Некрасова Прасковья Егоровна
Мать ребёнка: Ведерникова Мария Сергеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Егоровна
Мать ребёнка: Ведерникова Мария Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно