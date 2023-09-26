Мухаметзянова Хаерниса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мухаметзян
Рождение ребёнка
?.06.1903
Дочь: Ибрагимова Гелминур Ибрагимовна
Отец ребёнка: Шарафетдинов Ибрагим
Кузеево, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шарафетдинов Ибрагим
Смерть
Неизвестно