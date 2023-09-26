Мухаметзянова Хаерниса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметзянова Хаерниса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мухаметзян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.06.1903

Дочь: Ибрагимова Гелминур Ибрагимовна

Отец ребёнка: Шарафетдинов Ибрагим

Кузеево, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарафетдинов Ибрагим

Смерть
Неизвестно
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