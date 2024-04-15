Романченко Денис Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романченко Денис Антонович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

02.10.1894 ст.

Дата смерти

21.06.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1894 ст.

Отец: Романченко Антон Илларионович

Мать: Романченко Матрона Владимировна

Кровное, Сумська область
Крещение
03.10.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
21.06.1895 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от поноса | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XR91?i=38&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
22.06.1895 ст.
на отведенном кладбище
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