Саввина (Сулеменко) Матрёна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти23.02.1975
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Саввина Нина Никифоровна
Отец ребёнка: Саввин Никифор Антонович
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Саввин Никифор Антонович
Рождение ребёнка
28.01.1928
Сын: Саввин Александр Никифорович
Отец ребёнка: Саввин Никифор Антонович
Рождение ребёнка
10.10.1929
Дочь: Буравцова (Саввина) Нина Никифоровна
Отец ребёнка: Саввин Никифор Антонович
Смерть
23.02.1975