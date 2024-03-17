Саввина (Сулеменко) Матрёна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саввина (Сулеменко) Матрёна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

23.02.1975

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Сулименко Фёдор Петрович

Мать: Сулименко Меланья Ивановна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Саввина Нина Никифоровна

Отец ребёнка: Саввин Никифор Антонович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Саввин Иван Никифорович

Отец ребёнка: Саввин Никифор Антонович

Рождение ребёнка
28.01.1928

Сын: Саввин Александр Никифорович

Отец ребёнка: Саввин Никифор Антонович

Богословка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.10.1929

Дочь: Буравцова (Саввина) Нина Никифоровна

Отец ребёнка: Саввин Никифор Антонович

Богословка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
23.02.1975

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