Вавилов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вавилов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1919

Сын: Вавилов Иван

Мать ребёнка: Вавилова Мария Петрова

Рождение ребёнка
28.10.1922

Сын: Вавилов Леонид

Мать ребёнка: Вавилова Мария Петрова

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вавилова Мария Петрова

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