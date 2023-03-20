Вавилов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вавилов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1919
Сын: Вавилов Иван
Мать ребёнка: Вавилова Мария Петрова
Рождение ребёнка
28.10.1922
Сын: Вавилов Леонид
Мать ребёнка: Вавилова Мария Петрова
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вавилова Мария Петрова