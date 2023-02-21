Горбушкин Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбушкин Владимир Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1979

Сын: Горбушкин Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Горбушкина Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
06.01.1983

Сын: Горбушкин Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Горбушкина Ольга Викторовна

Работа или профессия
Неизвестно
строитель
Место жительства
Неизвестно
Калининградская обл,г.Пионерский
Место жительства
Неизвестно
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