Горбушкин Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1979
Сын: Горбушкин Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Горбушкина Ольга Викторовна
Рождение ребёнка
06.01.1983
Сын: Горбушкин Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Горбушкина Ольга Викторовна
Работа или профессия
Неизвестно
строитель
Место жительства
Неизвестно
Калининградская обл,г.Пионерский
Место жительства
Неизвестно