Васильев Яков
Место рождения
Дата рождения1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.
Отец: Петров Василий
Мать: Степанова Клеопатра
Бракосочетание
07.02.1897 ст.
Жена: Ларионова Марфа
Рождение ребёнка
05.06.1900 ст.
Сын: Яковлев Виссарион
Мать ребёнка: Ларионова Марфа
Рождение ребёнка
18.03.1902 ст.
Дочь: Яковлева Марья
Мать ребёнка: Ларионова Марфа
Смерть
Неизвестно