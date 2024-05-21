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Васильев Яков

Место рождения

Григорово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.

Отец: Петров Василий

Мать: Степанова Клеопатра

Григорово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
07.02.1897 ст.

Жена: Ларионова Марфа

Рождение ребёнка
05.06.1900 ст.

Сын: Яковлев Виссарион

Мать ребёнка: Ларионова Марфа

Григорово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
18.03.1902 ст.

Дочь: Яковлева Марья

Мать ребёнка: Ларионова Марфа

Григорово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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