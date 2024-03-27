(Нигматуллина) Хаерниса Загидулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Нигматуллин Загидулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1892
Сын: Мирасов Гизатулла Гибатуллович
Отец ребёнка: Мирасов Гибадулла Губайдуллович
Рождение ребёнка
16.01.1899
Сын: Мирасов Сахиулла
Отец ребёнка: Мирасов Гибадулла Губайдуллович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Мирасов Гади
Отец ребёнка: Мирасов Гибадулла Губайдуллович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Мирасов Бари
Отец ребёнка: Мирасов Гибадулла Губайдуллович
Смерть
Неизвестно