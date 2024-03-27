(Нигматуллина) Хаерниса Загидулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нигматуллина) Хаерниса Загидулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Нигматуллин Загидулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1892

Сын: Мирасов Гизатулла Гибатуллович

Отец ребёнка: Мирасов Гибадулла Губайдуллович

Рождение ребёнка
16.01.1899

Сын: Мирасов Сахиулла

Отец ребёнка: Мирасов Гибадулла Губайдуллович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Мирасов Гади

Отец ребёнка: Мирасов Гибадулла Губайдуллович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Мирасов Бари

Отец ребёнка: Мирасов Гибадулла Губайдуллович

Смерть
Неизвестно

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