Кравченко Настасья (Устинья) Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1743
Сын: Кравченко Трофим Иванович
Отец ребёнка: Кравченко Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1751
Сын: Кравченко Василий Иванович
Отец ребёнка: Кравченко Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1754
Сын: Кравченко Степан Иванович
Отец ребёнка: Кравченко Иван Яковлевич
Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Кравченко Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Кравченко Иван Яковлевич
Смерть
1786