Кравченко Настасья (Устинья) Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Настасья (Устинья) Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1743

Сын: Кравченко Трофим Иванович

Отец ребёнка: Кравченко Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1751

Сын: Кравченко Василий Иванович

Отец ребёнка: Кравченко Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1754

Сын: Кравченко Степан Иванович

Отец ребёнка: Кравченко Иван Яковлевич

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Кравченко Иван Иванович

Отец ребёнка: Кравченко Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1766

Сын: Кравченко Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Кравченко Иван Яковлевич

Смерть
1786

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