Суконщиков Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суконщиков Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1740 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1739 г.р.

Дети

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1740 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.

Сын: Суконщиков Михайло Алексеевич

Мать ребёнка: Суконщикова Надежда Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суконщикова Надежда Васильевна

Смерть
Неизвестно
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