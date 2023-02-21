Суконщиков Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1740 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1740 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.
Сын: Суконщиков Михайло Алексеевич
Мать ребёнка: Суконщикова Надежда Васильевна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно