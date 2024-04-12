Зыков Федор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыков Федор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1667 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: Зыков Михаил Дементьевич

Мать: не указана

https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1763-3-ревизия#h.xi7x8gpos4x3 https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1713-перепись
Место жительства
1713
Березовка, Березовский муниципальный район, Красноярский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1713-перепись
Рождение ребёнка
1729

Сын: Зыков Степан Федорович

Мать ребёнка: не указана

Березовка, Березовский муниципальный район, Красноярский край
https://disk.yandex.ru/d/nfh7u9X3uti7ww/350-2-1604%201762-1764%2000338.JPG https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1763-3-ревизия#h.xi7x8gpos4x3
Место жительства
1745
Березовка, Березовский муниципальный район, Красноярский край
https://disk.yandex.ru/d/nfh7u9X3uti7ww/350-2-1604%201762-1764%2000338.JPG
Место жительства
1763
Рыбное, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
https://disk.yandex.ru/d/nfh7u9X3uti7ww/350-2-1604%201762-1764%2000338.JPG
Смерть
Неизвестно

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