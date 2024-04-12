Зыков Федор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: Зыков Михаил Дементьевич
Мать: не указана
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1763-3-ревизия#h.xi7x8gpos4x3 https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1713-перепись
Место жительства
1713
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1713-перепись
Рождение ребёнка
1729
Мать ребёнка: не указана
https://disk.yandex.ru/d/nfh7u9X3uti7ww/350-2-1604%201762-1764%2000338.JPG https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1763-3-ревизия#h.xi7x8gpos4x3
Место жительства
1745
https://disk.yandex.ru/d/nfh7u9X3uti7ww/350-2-1604%201762-1764%2000338.JPG
Место жительства
1763
Рыбное, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
https://disk.yandex.ru/d/nfh7u9X3uti7ww/350-2-1604%201762-1764%2000338.JPG
Смерть
Неизвестно