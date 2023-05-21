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Потеряев Александр Елисеевич
Потеряев Александр Елисеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.09.1950
Пол
Мужской
Отец
Потеряев Елисей Фролович
Мать
Потеряева Надежда Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1950
Отец:
Потеряев Елисей Фролович
Мать:
Потеряева Надежда Ивановна
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