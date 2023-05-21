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Потеряев Александр Елисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1950

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1950

Отец: Потеряев Елисей Фролович

Мать: Потеряева Надежда Ивановна

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