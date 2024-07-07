Русскова (Левкина) Елена Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения19.08.1900 ст.
Дата смерти26.09.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1900 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1924
Отец ребёнка: Руссков Артемий Яковлевич
Рождение ребёнка
25.12.1924
Отец ребёнка: Афанасьев Леонтий Яковлевич
Рождение ребёнка
23.02.1931
Дочь: Полюдова (Русскова) Надежда Артемьевна
Отец ребёнка: Руссков Артемий Яковлевич
Смерть
26.09.1983
Борское, Борский муниципальный район, Самарская область