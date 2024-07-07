Русскова (Левкина) Елена Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русскова (Левкина) Елена Леонтьевна

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Место рождения

Перовка, Усманская волость, Бузулукский уезд

Дата рождения

19.08.1900 ст.

Дата смерти

26.09.1983

Пол

Женский

Добавил:

Аs
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1900 ст.

Отец: Афанасьев Леонтий Яковлевич

Мать: Афанасьева (Левкина) Прасковья Власовна

Перовка, Усманская волость, Бузулукский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руссков Артемий Яковлевич

Перовка, Усманская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1924

Сын: Руссков Пётр Артемьевич

Отец ребёнка: Руссков Артемий Яковлевич

Перовка, Усманская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1924

Сын: Руссков Пётр Артемьевич

Отец ребёнка: Афанасьев Леонтий Яковлевич

Перовка, Усманская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1931

Дочь: Полюдова (Русскова) Надежда Артемьевна

Отец ребёнка: Руссков Артемий Яковлевич

Перовка, Усманская волость, Бузулукский уезд
Смерть
26.09.1983
Борское, Борский муниципальный район, Самарская область

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