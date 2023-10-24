Зарубин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗарубин Александр Иванович

Зарубин Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зарубин Иван Степанович

Мать: Бардинова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
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