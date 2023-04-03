Капранова Дарья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти05.05.1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Капранов Кузьма (Казьма) Григорьев
Отец ребёнка: Капранов Григорий Гаврилов
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Капранов Григорий Гаврилов
Рождение ребёнка
1799
Сын: Капранов Михайла Григорьев
Отец ребёнка: Капранов Григорий Гаврилов
Рождение ребёнка
1801
Сын: Капранов Финогей Григорьев
Отец ребёнка: Капранов Григорий Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.05.1819