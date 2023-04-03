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Капранова Дарья Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

05.05.1819

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Капранов Кузьма (Казьма) Григорьев

Отец ребёнка: Капранов Григорий Гаврилов

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Капранов Иван Григорьев

Отец ребёнка: Капранов Григорий Гаврилов

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Капранов Михайла Григорьев

Отец ребёнка: Капранов Григорий Гаврилов

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Капранов Финогей Григорьев

Отец ребёнка: Капранов Григорий Гаврилов

Щукино, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капранов Григорий Гаврилов

Смерть
05.05.1819
Щукино, город Алексин, Тульская область
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